Календар матчів збірної України на Євро-2020: дата та місце
Збірна України з футболу дізналася імена суперників на Євро-2020, а відтак і календар матчів. У першій грі групи C українці зіграють з Нідерландами.
Збірна України два матчі групового етапу зіграє в Бухаресті та один в Амстердамі.
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Календар матчів збірної України
1 тур. Нідерланди – Україна, 14 червня (Амстердам, Йохан Кройф Арена)
2 тур. Україна – переможець плей-офф A або D, 18 червня (Бухарест, Національний стадіон)
3 тур. Україна – Австрія, 22 червня (Бухарест, Національний стадіон)
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Євро-2020 стартує 12 червня й триватиме на футбольних полях Європи до 12 липня.
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