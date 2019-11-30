Календар матчів збірної України на Євро-2020: дата та місце

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Календар матчів збірної України на Євро-2020 / GETTY IMAGES

Збірна України з футболу дізналася імена суперників на Євро-2020, а відтак і календар матчів. У першій грі групи C українці зіграють з Нідерландами.

Збірна України два матчі групового етапу зіграє в Бухаресті та один в Амстердамі.

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Календар матчів збірної України

1 тур. Нідерланди – Україна, 14 червня (Амстердам, Йохан Кройф Арена)

2 тур. Україна – переможець плей-офф A або D, 18 червня (Бухарест, Національний стадіон)

3 тур. Україна – Австрія, 22 червня (Бухарест, Національний стадіон)

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Євро-2020 стартує 12 червня й триватиме на футбольних полях Європи до 12 липня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу Новини Спорту
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