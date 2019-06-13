Календар нового сезону АПЛ: Ярмоленко і Зінченко зустрінуться в першому турі

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Розклад першого туру АПЛ сезону 2018/19
Розклад першого туру АПЛ сезону 2018/19

У четвер, 13 червня, став відомий календар англійської Прем'єр-ліги на сезон-2019/2020.

Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

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Новий сезон візьме старт 9 серпня, а перший тур буде примітний матчем "Манчестер Юнайтед" – "Челсі".

Також відбудеться зустріч "Вест Хем" – "Манчестер Сіті", в якій один одному можуть протистояти гравці збірної України Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко. Матч запланований на суботу, 10 серпня. Початок – о 14:30.

4 серпня також буде розіграний Суперкубок Англії, в якому зійдуться між собою "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті".

Повний розклад першого туру АПЛ сезону 2019/20:

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко Вест Хем Манчестер Юнайтед Челсі
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