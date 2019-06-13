Календар нового сезону АПЛ: Ярмоленко і Зінченко зустрінуться в першому турі
У четвер, 13 червня, став відомий календар англійської Прем'єр-ліги на сезон-2019/2020.
Про це повідомляє прес-служба АПЛ.
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Новий сезон візьме старт 9 серпня, а перший тур буде примітний матчем "Манчестер Юнайтед" – "Челсі".
Також відбудеться зустріч "Вест Хем" – "Манчестер Сіті", в якій один одному можуть протистояти гравці збірної України Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко. Матч запланований на суботу, 10 серпня. Початок – о 14:30.
4 серпня також буде розіграний Суперкубок Англії, в якому зійдуться між собою "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті".
Повний розклад першого туру АПЛ сезону 2019/20:
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