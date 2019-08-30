Календар "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" отримав календар на матчі групового етапу сезону 2019/2020. У 1-му турі підопічні Луїша Каштру на ОСК "Металіст" у Харкові прийматимуть "Манчестер Сіті".
В останньому турі "гірники" прийматимуть італійську "Аталанту".
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Календар матчів
1-й тур. 18 вересня, 22:00. "Шахтар" – "Манчестер Сіті"
2-й тур. 1 жовтня, 19:55. "Аталанта" – "Шахтар"
3-й тур. 22 жовтня, 19:55. "Шахтар" – "Динамо" З
4-й тур. 6 листопада, 22:00. "Динамо" З – "Шахтар"
5-й тур. 26 листопада, 22:00. "Манчестер Сіті" – "Шахтар"
6-й тур. 11 грудня, 19:55. «Шахтар» – "Аталанта"
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