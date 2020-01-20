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Календар українських бійців ММА у 2020 році

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Календар українців у ММА

Декілька українських бійців MMA проведуть поєдинки у лютому та березні 2020 року.

Пропонуємо ознайомитися з календарем найближчих боїв українців, передає Sport.ua.

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Лютий

21.02.2020. Bellator 239. Таккервіль (Оклахома, США)

  • Ед Рут (США, 8-1) – Ярослав Амосов (Україна, 22-0), головний бій вечора

29.02.2020. UFC Fight Night 169. Норфолк (Вірджинія, США)

  • Марчін Тибура (Польща, 17-6) – Сергій Співак (Україна, 10-1), третій бій Співака в UFC

29.02.2020. Glory 75: Utrecht. Утрехт (Нідерланди)

  • Петчпаномрунг Кіатмукао (Таїланд, 163-36-3) – Сергій Адамчук (Україна, 40-1), бій за звання чемпіона Glory з кікбоксингу в напівлегкій вазі, головний бій вечора

Березень

14.03.2020. UFC Fight Night 170. Бразиліа (Бразилія)

  • Джонні Уолкер (Бразилія, 17-4) – Микита Крилов (Україна, 26-7)
  • Марина Мороз (Україна, 9-3) – Майра Буено Сілва (Бразилія, 5-0)

Крім того, незабаром повинен захищати свій титул чемпіона ONE Championship з кікбоксингу Роман Крикля (Україна).

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства MMA
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