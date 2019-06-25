Калініна наблизилася до виходу в основну сітку Вімблдону

Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно подолала перше коло кваліфікації Вімблдону.

У матчі першого раунду вона обіграла грузинку Маріаме Болквадзе – 6:4, 6:4.

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Суперниці провели на корті 1 годину і 20 хвилин. Програвши свій стартовий гейм, Калініна взяла два гейма на подачі грузинки, щоб записати перший сет у свій актив.

У другій партії Ангеліна вела 5:2, почавши подавати на перемогу в дев'ятому геймі, але потім реалізувала свій третій матчбол на подачі Болквадзе.

Калініна двічі грала в кваліфікації Вімблдону (в 2015 і 2018 роках) і обидва рази програла в стартових зустрічах.

У другому раунді відбору суперницею українки стала чешка Марія Боузкова, посіяна під 13 номером. Дівчата двічі зустрічалися на змаганнях юніорів (на US Open в сезонах 2013 і 2014), кожна записала в свій актив по перемозі.

Спорт 24 писав, що в першому колі кваліфікації не вдалося пробитися до другого раунду Катаріні Завацькій та Марті Костюк.

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