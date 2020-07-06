"Аталанта" Руслана Маліновського 5 липня здобула важливу перемогу у 30 турі Серії А. "Бергамаски" на виїзді здолали "Кальярі" і закріпилися у зоні Ліги чемпіонів.

Кальярі – Аталанта 0:1

Гол: Муріель, 27 (п)

Вилучення: Карбоні, 27 (Кальярі)

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Перший момент у матчі мав саме українець: Руслан гостро пробив зі штрафного, проте голкіпер парирував удар. Про це повідомляє 24 канал.

Господарі відповіли блискучим пострілом здалеку від Педро. Марко Спортьєлло не відбив м'яч, але арбітр скасував взяття воріт через гру рукою Сімеоне.

Відкривати рахунок міг Муріель. Нападник продерся у штрафний та пробив у незахищений кут. "Кальярі" врятувала стійка воріт.

Натомість сицилійський клуб провів стрімку контратаку, яка завершилася ударом Сімеоне. Футболіст хотів вибачитися перед партнерами через незарахований гол.

Та м'яч після його удару пролетів повз ворота.

На 27 хвилині Маліновський заробив пенальті. Карбоні збив українця і побачив другий гірчичник – вилучення. Муріель реалізував пенальті і, як виявилося згодом, приніс "Аталанті" перемогу.

Після матчу портал WhoScored визнав Руслана найкращим гравцем поєдинку.

"Аталанта" за 8 турів до завершення Серії А впевнено утримує 4-у сходинку, яка гарантує участь у Лізі чемпіонів. Команда Маліновського випереджає "Рому" на 15 очок.

Кальярі – Аталанта відеоогляд матчу