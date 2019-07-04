Камерунський боксер пообіцяв завдати Усику дебютної поразки

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Карлос Такам
Карлос Такам / Фото з відкритих джерел

Камерунець Карлос Такам обіцяє здолати Олександра Усика в поєдинку, який стане дебютним для українця в суперважкій вазі.

За словами Такама, він сподівається нокаутувати українця, а його мотивації цілком достатньо для того, щоб стати чемпіоном.

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Бажаю якнайшвидшого одужання Усику, тому що я збираюся побити його. Він ніколи не програвав, але мені він програє. Усик ніколи не бився в суперважкій вазі, він ніколи не бився зі мною, а у мене достатньо мотивації для того, щоб нокаутувати його і стати чемпіоном,
– цитує Усика Sky Sports.

Спорт 24 писав, що Олександр Усик, який хоче дебютувати у новій ваговій категорії, очолив рейтинг у суперважкій вазі. Олександр несподівано був призначенийобов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули в крузервейті, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.

До слова, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик проведе у вересні – його суперником буде 38-річний Карлос Такам.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Усик – Такам
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