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Камерунський футболіст розповів про жарти над Мілевським після його расистських витівок

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Габі Кікі та Артем Мілвевський / instagram.com/gabykiki9529

Одноклубником українського нападника Артема Мілевського в брестському "Динамо" є камерунський півзахисник Габі Кікі. Між ними існують дружні стосунки, хоча без расистських витівок зі сторони Мілевського не обходиться.

Про один з таких випадків Габі Кікі розповів в інтерв'ю Tribuna.com.

"Ми багато жартуємо один над одним. Після тренувань в роздягальні у нас, зазвичай, лежить багато фруктів. Одного разу Мілевський побачив гору бананів. Він взяв величезне гроно і сказав, що нікому їсти її не можна. Банани для Кікі. А на наступний день бананів не виявилося. Він підійшов до мене і зі сміхом запитав: "Ну що, Кікі, немає бананів?". А я з рюкзака дістаю банан і кажу: "Є! Тримай!", – розповів гравець.

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За словами Габі Кікі, він теж жартує над Мілевським. Все через те, що Артем е любить програвати.

"Якщо він помиляється на тренуваннях або в іграх з передачами, фінтами, я завжди кажу: "Міля – слабкий футболіст". Він у відповідь заводиться: "Кікі! Я тебе вб'ю зараз, Кікі!". Але так не варто жартувати, коли Артем дуже засмучений", – розповів Габі Кікі.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол
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