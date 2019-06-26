КАН-2019: Камерун здолав Гвінею-Бісау, Гана не змогла обіграти Бенін

У вівторок, 25 червня, відбулися два матчі Кубка Африки – в групі F. Камерун обіграв Гвінею-Бісау. А ось Гана не змогла повторити успіх камерунців.

Камерун – Гвінея-Бісау 2:0

Голи: Банана, 66, Баокен, 69

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Камерунці приголомшили суперників подвійним ударом в середині другого тайму. Спочатку фланговий захисник Банана замкнув подачу з кутового, а через кілька хвилин Баокен з французького Анже скористався провалом оборони Гвінеї-Бісау.

До слова, нападник "левів Теранги" вийшов на заміну всього за кілька секунд до свого результативного пострілу.

Гана – Бенін 2:2

Голи: А. Айю, 9, Дж. Айю, 42 – Поте, 2, 63

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А от іншому фавориту квартету F здобути три пункти не вдалося. Мікаель Поте вже на 2-ій хвилині зіпсував настрій "чорним зіркам", але Гана швидко повернулася в гру. Андре Айю зрівняв рахунок, а його брат Джордан вивів свою команду вперед в кінцівці першої половини.

На початку другого тайму центрбек Джон Бойє, отримавши червону картку, ускладнив місію збереження рахунку для своїх партнерів. Власне, ганці з нею не впорались – Поте став справжнім героєм Беніну, зрівнявши рахунок на 63-ій хвилині.

Таким чином, Камерун отримав перевагу над конкурентами вже після першого туру, а Гані доведеться доводити свої амбіції в наступних матчах.

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