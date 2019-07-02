КАН-2019: визначилися ще 4 учасники стадії плей-офф (відео)

На Кубку африканських націй в Єгипті пройшли матчі третього туру в Групі D і Групі С. В першій групі перемоги здобули Марокко і Кот-д'Івуар, а в другій – Алжир і Сенегал відповідно.

Намібія – Кот-д'Івуар 1:4

Голи: Каматука, 71 – Градель, 39, Серей Дійє, 58, Заа, 84, Корне, 89

Читайте також: КАН: Єгипет знову переміг завдяки Салаху, Нігерія сенсаційно програла Мадагаскару (відео)

Кот-д'Івуар переміг Намібію з рахунком 4:1 і забезпечив собі вихід в 1/8 фіналу. "Слони" відкрили рахунок наприкінці першого тайму після точного удару Макса Граделю.

На 58-й хвилині Серей Ді подвоїв перевагу Кот-д'Івуару. Намібія зуміла відіграти один гол зусиллями Джосліна Каматука. У кінцівці зустрічі "слони" забили ще двічі. Голи на рахунку Вілфріда Заха і Максвел Корне.

Кот-д'Івуар набрав 6 очок і посів друге місце в турнірній таблиці, Намібія програла всі три матчі і завершила КАН-2019 на останній позиції в групі.

ПАР – Марокко 0:1

Гол: Буссуфа, 90

У паралельному матчі Південна Африка поступилася Марокко з рахунком 0:1. Єдиний гол був забитий в кінцівці зустрічі після точного удару Мубарака Буссуфи.

Таким чином, Марокко з 9 очками виходить в плей-офф з першого місця. Південна Африка з 3 пунктами займає 3 позицію в групі і зберігає шанси на вихід в наступний раунд. У плей-офф пройдуть чотири з шести команд, які посіли третє місце.

Кенія – Сенегал 0:3

Голи: Сарр, 41, Мане, 73, 78 (пен.)

Читайте також: "Зоря" на зборах розгромила учасника Ліги чемпіонів

Сенегал лише в другому таймі зумів зломити опір Кенії. Два голи на свій рахунок записав форвард "Ліверпуля" Садіо Мане, ще один гол в активі Ісмаїла Сарра.

Таким чином, Сенегал набрав 6 пунктів і став другим в своєму квартеті. В активі Кенії 3 очка і третя позиція. Поки команда зберігає шанси на вихід в наступний раунд. У плей-офф пройдуть чотири з шести команд, які посіли третє місце.

Танзанія – Алжир 0:3

Голи: Слімані, 34, Унас, 39, 45+1

Всі три голи в матчі алжирці забили в першому таймі: спочатку вдалося відзначитися Ісламу Слімані, а потім двічі відзначився Адам Унас.

Ця перемога дозволила Алжиру набрати 9 очок і посісти перше місце в групі С. Танзанія, не набравши жодного пункту, зайняла четверту позицію.