КАН: Мадагаскар сенсаційно вийшов в 1/4 фіналу, Алжир обіграв Гвінею (відео)

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Кубок африканських націй
Кубок африканських націй / twitter.com/caf_online

На Кубку африканських націй у неділю, 7-го липня, визначилися ще два учасники чвертьфіналу. Стадію 1/8 подолали Мадагаскар та Алжир.

Мадагаскар – ДР Конго 2:2 (4:2 по пенальті)
Голи: Амада, 9, Андріатсімаф, 77 – Бакамбу, 21, Мбемба, 90

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В основний час збірній Мадагаскару, яка є сенсацією турніру, двічі не вдалося втримати перевагу. На 9 хвилині рахунок у грі відкрив Амада, однак на 21 хвилині Бакамбу вирівняв становище.

На 77 хвилині Мадагаскар вдруге вийшов вперед. Аге гравці ДР Конго на останніх хвилинах врятувалися. У додатковий час голів не було, відтак справа дійшла до серії пенальті. Тут фортуна була на стороні Мадагаскару.

Алжир – Гвінея 3:0
Голи: Беллаілі, 24, Марез, 57, Унас, 82

Ніяких проблем в 1/8 фіналу не виникло в збірної Алжиру. "Зелені" легко вибили Гвінею. У першому таймі відзначився Беллаілі.

По перерві закріпили перевагу Алжиру Ріяд Марез та Унас.

На Кубку африканських націй вже визначилися деякі чвертьфінальні пари. Нігерія зіграє з Південною Африкою, а Бенін зійдеться із Сенегалом. Мадагаскар зіграє з переможцем пари Туніс – Гана. Алжир чекає на переможця матчу Малі – Кот-д'Івуар.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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