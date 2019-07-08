КАН: Мадагаскар сенсаційно вийшов в 1/4 фіналу, Алжир обіграв Гвінею (відео)
На Кубку африканських націй у неділю, 7-го липня, визначилися ще два учасники чвертьфіналу. Стадію 1/8 подолали Мадагаскар та Алжир.
Мадагаскар – ДР Конго 2:2 (4:2 по пенальті)
Голи: Амада, 9, Андріатсімаф, 77 – Бакамбу, 21, Мбемба, 90
Читайте також: Бразилія у напруженому фіналі Копа Америка перемогла Перу
В основний час збірній Мадагаскару, яка є сенсацією турніру, двічі не вдалося втримати перевагу. На 9 хвилині рахунок у грі відкрив Амада, однак на 21 хвилині Бакамбу вирівняв становище.
На 77 хвилині Мадагаскар вдруге вийшов вперед. Аге гравці ДР Конго на останніх хвилинах врятувалися. У додатковий час голів не було, відтак справа дійшла до серії пенальті. Тут фортуна була на стороні Мадагаскару.
Алжир – Гвінея 3:0
Голи: Беллаілі, 24, Марез, 57, Унас, 82
Ніяких проблем в 1/8 фіналу не виникло в збірної Алжиру. "Зелені" легко вибили Гвінею. У першому таймі відзначився Беллаілі.
По перерві закріпили перевагу Алжиру Ріяд Марез та Унас.
На Кубку африканських націй вже визначилися деякі чвертьфінальні пари. Нігерія зіграє з Південною Африкою, а Бенін зійдеться із Сенегалом. Мадагаскар зіграє з переможцем пари Туніс – Гана. Алжир чекає на переможця матчу Малі – Кот-д'Івуар.