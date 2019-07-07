КАН: Єгипет із Салахом сенсаційно вилетів, Нігерія у результативній грі здолала Камерун (відео)

На Кубку африканський націй відбулися ще два матчі стадії 1/8 фіналу. Путівки до чвертьфіналу вибороли збірні Нігерії та Південної Африки.

Нігерія – Камерун 3:2

Голи: Ігало, 19, 63, Івобі, 66 – Бахокен, 41, Н'Джіе, 44

Читайте також: Аргентина у скандальному матчі перемогла Чилі на Копа Америка

На старті матчу Нігерії вдалося вийти вперед завдяки голу Ігало. Проте Камерун до завершення тайму зумів не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед.

По перерві все той же Ігало зрівняв рахунок. А вирішальний м'яч забив Івобі.

Єгипет – Південна Африка 0:1

Гол: Лорч, 85

Сенсаційно турнір покидає збірна Єгипту, яка є чинним чемпіоном. В 1/8 фіналу "фараони" мінімально програли Південній Африці.

Таким чином, Нігерія та Південна Африка зіграють між собою у чвертьфіналі. Іншою парою є Бенін та Сенегал.