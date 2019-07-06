КАН: збірна Марокко сенсаційно вилетіла від Беніну, Сенегал пройшов Уганду (відео)

На Кубку африканських націй відбулися перші матчі стадії 1/8 фіналу. Збірна Марокко сенсаційно покинула турнір, а Сенегал пройшов Уганду.

Марокко – Бенін 1:1 (1:4 по пенальті)

Голи: Ен-Несері, 76 – Аділеху, 53

Незабитий пенальті: Зієш, 90+6 (Марокко)

Вилучення: Аденон, 97 (Бенін)

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Справжня драма була в матчі Марокко проти Беніну. На початку другого тайму Бенін несподівано вийшов вперед, що змусило марокканців бігти відіграватися. На 76 хвилині Марокко вдалося зрівняти рахунок.

У компенсований час збірна Марокко мала стовідсоткову можливість виграти матч. Арбітр призначив пенальті, але зірка команди Хакім Зієш не зумів його реалізувати.

У додатковий час Бенін залишився в меншості, однак Марокко не зумів цим скористатися. Відтак, справа дійшла до серії пенальті, де фортуна була на стороні Беніну.

Уганда – Сенегал 0:1

Гол: Мане, 15

Незабитий пенальті: Мане, 61 (Сенегал)

Єдиного голу Садьйо Мане виявилося достатньо Сенелагу, щоб вийти у чвертьфінал. Нападник "Ліверпуля" відзначився ще в першому таймі.

У другому таймі Мане міг оформити дубль, але не зумів реалізувати пенальті.

Таким чином, Сенегал та Бенін зійдуться у чвертьфінальному поєдинку.