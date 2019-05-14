Канада на останній секунді вирвала перемогу у словаків, Швеція познущалася з Норвегії: відео

На чемпіонаті світу з хокею відбулися чергові матчі. Канада у драматичній грі перемогла Словаччину, а Швеція познущалася з Норвегії.

Норвегія – Швеція 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)

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Збірна Швеції здобула другу перемогу на чемпіонаті світу з хокею у Словаччині. Шведи розтрощили аутсайдера групи B Норвегію. Доля матчу була вирішена в перших двох періодах, коли шведи закинули 8 шайб.

Останній період був формальністю й завершився нічиєю 1:1. Наразі Швеція посідає 4-е місце, яке дозволить зіграти у плей-офф.

Словаччина – Канада 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Господарі змагань словаки видали драматичний матч з Канадою. У першому періоді команди закинули по дві шайби. Другий період виграла Канада й перед третім періодом перемагала 5:4. Однак Словаччині вдалося зрівняти рахунок і на команди вже чекав овертайм.

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Однак на останніх секундах канадці таки вирвали перемогу. Це друга звитяга "кленових листків", вони посідають третю сходинку в групі A. Словаччина після того, як сенсаційно перемогла США, програла вже дві гри й посідає 5-е місце.

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