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Канада перемогла Росію у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею, програючи 3:1 – відео

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Канада перемогла Росію у фіналі МЧС з хокею / iihf.com

Молодіжна збірна Канади з хокею стала чемпіоном світу. У фінальному матчі канадці перемогли росіян.

Це був другий матч цих команд на турнірі. У першій зустрічі на груповому етапі росіяни були сильніші, розгромивши суперника 6:0. Однак сам матч запам'ятався не тільки рахунком, як і скандалом. Все через те, що хокеїст збірної Канади проігнорував гімн Росії.

Як це було: Капітан збірної Канади проігнорував гімн Росії на чемпіонаті світу з хокею – відео

Та у фіналі канадцям вдалося взяти реванш. Хоча сам матч видався доволі напруженим. Перший період закінчився без закинутих шайб, хоча канадці чотири рази грали в меншості. Та вже у другому періоді росіяни скористалися грою в більшості, і шайбу закинув Александров. 

Однак за хвилину Журавльов та Воронков відправилися на лаву для штрафників, і Козенс рахунок зрівняв.

Та в різних складах Денисенко знову вивів росіян вперед.

Соркін у третьому періоді довів перевагу збірної Росії до двох шайб.

До кінця гри залишалося 11 хвилин та 14 секунд. Цього часу канадцям вистарчило не лише, щоб зрівняти рахунок, але й перемогти. Менше ніж за хвилину Макмайкл скоротив відставання. 

А на 11:21 Хейтон реалізував більшість.

А за чотири хвилини до кінця гри Томас вивів канадців вперед.

Зважаючи, що більше шайб закинуто не було, тож саме збірна Канади стала переможцем молодіжного чемпіонату світу з хокею. 

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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