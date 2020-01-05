Канада перемогла Росію у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею, програючи 3:1 – відео

Молодіжна збірна Канади з хокею стала чемпіоном світу. У фінальному матчі канадці перемогли росіян.

Це був другий матч цих команд на турнірі. У першій зустрічі на груповому етапі росіяни були сильніші, розгромивши суперника 6:0. Однак сам матч запам'ятався не тільки рахунком, як і скандалом. Все через те, що хокеїст збірної Канади проігнорував гімн Росії.

Як це було: Капітан збірної Канади проігнорував гімн Росії на чемпіонаті світу з хокею – відео

Та у фіналі канадцям вдалося взяти реванш. Хоча сам матч видався доволі напруженим. Перший період закінчився без закинутих шайб, хоча канадці чотири рази грали в меншості. Та вже у другому періоді росіяни скористалися грою в більшості, і шайбу закинув Александров.

Однак за хвилину Журавльов та Воронков відправилися на лаву для штрафників, і Козенс рахунок зрівняв.

Та в різних складах Денисенко знову вивів росіян вперед.

Grigori Denisenko stuffs the puck under Joel Hofer's pad and @russiahockey regains the lead 2-1! #WorldJuniors pic.twitter.com/pKguqbwFQ1 — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2020

Соркін у третьому періоді довів перевагу збірної Росії до двох шайб.

Maxim Sorkin with his 1st point of the tournament and it couldn't come at a better time for @russiahockey - they take a 3-1 lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/ITSErjv8gg — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2020

До кінця гри залишалося 11 хвилин та 14 секунд. Цього часу канадцям вистарчило не лише, щоб зрівняти рахунок, але й перемогти. Менше ніж за хвилину Макмайкл скоротив відставання.

А на 11:21 Хейтон реалізував більшість.

А за чотири хвилини до кінця гри Томас вивів канадців вперед.

Зважаючи, що більше шайб закинуто не було, тож саме збірна Канади стала переможцем молодіжного чемпіонату світу з хокею.