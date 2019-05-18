Канада познущалася над Німеччиною на ЧС-2019 з хокею, Норвегія здолала Італію: відео

На чемпіонаті світу з хокею міцна збірна Німеччини не впоралася з тиском Канади і поступилася 1:8. В іншому матчі Норвегія розгромила Італію і гарантувала собі виживання в елітному дивізіоні.

Канада – Німеччина 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

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Канада впевнено зіграла і не залишила шансів своїм опонентам, давши слабину лише одного разу і пропустивши в свої ворота одну шайбу.

У відповідь же канадці забили вісім разів. Таким чином, канадці переривають безпрограшну серію збірної Німеччини, яка до цього матчу складалася з 4 перемог.

Італія – Норвегія 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)

Італійці провалили світову першість, хоча і зберігають шанси залишитися в топ-дивізіоні. Для цього в останньому турі їм потрібно обіграти Австрію.

А в матчі з норвежцями відбулася знаменна подія: збірна Італії закинула свою першу шайбу на турнірі, в шостій грі. Але це навряд чи втішило гравців, які знову були розгромлені.

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