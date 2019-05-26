Канада розгромила Чехію та вийшла у фінал чемпіонату світу з хокею: відео

Другим фіналістом чемпіонату світу з хокею стала збірна Канади. Вона не мала особливих проблем у матчі проти збірної Чехії.

Канада – Чехія 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Обидві команди виходили на гру, вже знаючи, що у фінал сенсаційно пробилася збірна Фінляндії. Вона перемогла фаворита турніру збірну Росії.

Як це було: Росія сенсаційно поступилася Фінляндії у півфіналі чемпіонату світу з хокею

Збірна Канади своєму виходу у фінал повинна завдячувати воротарю Метту Мюррею. Чехи завдали 41 кидок по його воротах, і лише один з них досяг цілі. Натомість канадці 30 разів пробивали по воротах збірної Чехії. Коли у їх ворота влетіла третя шайба, Патріка Бартошека замінив Павел Францоуз у другому періоді. Але й він пропустив двічі.

Все, на що спромоглися чехи – одна закинута шайба за шість хвилин до кінця матчу.

Кінцівка матчу відзначилася тим, що команди двічі одночасно грали у меншості. У третьому періоді на 15:35 вилучили Дубуа та Ржепіка, а згодом на 18:13 – Макканна та Яшкіна.

Тож збірна Канади зіграє у фіналі зі збірною Фінляндії. Чехія змагатиметься з Росією за третє місце. Обидва матчі відбудуться у неділю, 26 травня.