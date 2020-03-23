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Канада та Австралія відмовилися від участі в Олімпіаді-2020

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Канада та Австралія відмовилися від Олімпіади 2020 / Радіо Свобода

Олімпійський і паралімпійський комітети Канади прийняли рішення не відправляти свої команди на Олімпійські та Паралімпійські ігри влітку 2020 року в Токіо. Таке з рішення згодом прийняв і Олімпійський комітет Австралії.

Причиною у відмові брати участь в Олімпійських іграх у 2020 році обидві країни назвали пандемію коронавірусу.

"Ми перебуваємо в розпалі глобальної кризи в галузі охорони здоров’я, яка має набагато більше значення, ніж спорт", – наголосили в НОК Канади.

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"Хоча ми визнаємо неминучі складності, пов'язані з відтермінуванням, немає нічого більш важливого, ніж здоров'я і безпека наших спортсменів і світової спільноти", –  йдеться в заявах обох комітетів.

Варто відзначити, що з проханням перенести Олімпіаду в Токіо через пандемію коронавірусу раніше звернулися до МОК Норвегія та Бразилія.

  • Олімпійські ігри в Токіо мають розпочатися 24 липня і тривати до 9 серпня.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Олімпіада-2020
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