Андрій Шевченко здобув славу як футболіст, а тепер добивається успіхів як тренер. Вклад Шевченка в український футбол неоціненний і ексфутболіст отримує за це подяку від фанатів. Прізвище тренера збірної України з футболу з'явилося на пиві далеко за межами рідної країни.

Керівник сайту autogeek.com.ua Євген Муджирі опублікував фотографії пивної банки, на якій написано Shevchenko 9. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Чи залишиться Шевченко у збірній України: з'явилися нові деталі

Канадское пиво, например, посвященное футболисту Андрею Шевченко pic.twitter.com/WLDItWNom4 — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) May 31, 2020

Він також опублікував світлину, на якій написано, що пиво Shevchenko 9 – це темний крафтового лагер.

Хоча Шевченко грав під 7-м номером, творці пива вирішили написати біля його прізвища цифру "9".

"Так, ми знаємо, що він грав під 7-м номером, це довга історія. Приголомшливе солодке пиво з гірчинкою, непросте, як сам Київ, як великий український нападник, який поєднує історію, талант і драматичність", – написано на звороті.

Основні досягнення Шевченка

Шевченко розпочав кар'єру футболіста у київському "Динамо", з яким у сезоні 1998/1999 дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. У складі "Динамо" він ставав чемпіоном України.

Як футболіст Шевченко став легендою "Мілана". За італійський клуб Шевченко зіграв 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 асистів.

У складі "россонері" Шевченко ставав чемпіоном Італії та вигравав Лігу чемпіонів.

Також Шевченко всього третій в історії України володар "Золотого м'яча".

З 2016 року Шевченко очолює збірну України. У 2019 році він вивів команду на Євро-2020, вигравши відбіркову групу.