23-річний біатлоніст збірної Канади Жюль Бурнот розповів, як виступав на етапах Кубка світу зі струсом мозку. Причиною таких виступів стало те, що у команді не було лікаря.

У позаминулому сезоні в Оберхофі була естафета, де спортсмен впав і сильно вдарився головою. Виявилося, що Бурнот дістав струс мозку, але не знав про це, повідомляє Матч ТВ.

Читайте також Помер легендарний український тренер з біатлону Олександр Прядко

Травма у гонці

За словами біатлоніста, у канадській команді немає лікаря на етапах Кубку світу. У подібних ситуаціях вони звертаються до лікаря від організаторів етапу.

Я сходив до такого в Оберхофі і потім в Рупольдингу, тому що болі не проходили. Але щоб діагностувати струс, потрібно провести мозкові тести,

– сказав Бурнот.

Він підкреслив, що були труднощі через мову, якою спілкувався лікар. Можливо, тому лікарі не змогли точно проаналізувати ситуацію.

Всі результати біатлоніста після падіння були дуже поганими. Його голова сильно боліла. Він навіть не зміг фінішувати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

В естафеті на головному старті йому довелося виступити, тому що заміни в команді взагалі не було. Біатлоніст додав, що дуже хотів виступати після чемпіонату в Естерсунді, однак лікар переконав, що цього не можна робити. У підсумку канадець достроково закінчив свій перший сезон на Кубку світу.

Сезон Бурнот закінчив на 82 місці у загальному заліку Кубка світу.