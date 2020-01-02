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Канадського хокеїста вилучили до кінця матчу вже на другій хвилині гри за грубий прийом: відео

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Нолан Фут / twitter.com/TSN_Sports

У матчі чвертьфіналу молодіжного Чемпіонату світу з хокею нападник збірної Канади Нолан Фут був вилучений вже на другій хвилині.

На початку зустрічі Фут здійснив силовий прийом проти гравця збірної Словаччини Крістіана Ковачика.

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За таку грубу гру (атака в область голови та шиї) Фута одразу ж вилучили до кінця гри (він отримав 5+10 хвилин штрафу). Однак скористатися грою в більшості протягом 5 хвилин словакам не вдалося. А коли склади на майданчику стали рівними, канадці забили.

Відео грубої гри Нолана Фута

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
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