Канадського хокеїста вилучили до кінця матчу вже на другій хвилині гри за грубий прийом: відео
У матчі чвертьфіналу молодіжного Чемпіонату світу з хокею нападник збірної Канади Нолан Фут був вилучений вже на другій хвилині.
На початку зустрічі Фут здійснив силовий прийом проти гравця збірної Словаччини Крістіана Ковачика.
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За таку грубу гру (атака в область голови та шиї) Фута одразу ж вилучили до кінця гри (він отримав 5+10 хвилин штрафу). Однак скористатися грою в більшості протягом 5 хвилин словакам не вдалося. А коли склади на майданчику стали рівними, канадці забили.
Відео грубої гри Нолана Фута
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