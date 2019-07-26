Канал Setanta Sports не отримав дозвіл на трансляцію в Україні через відео бою зрадника України

З 1 серпня в Україні мав з'явитися ще один спортивний канал – Setanta Sports. Однак поки він не отримав ліцензію для трансляції в Україні. Одна з причин – показ бою Олексія Олійника, якого нокаутували за 12 секунд.

Отримати дозвіл на мовлення в Україні канал Setanta Sports повинен був 25 липня. Однак у Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка б і мала видати ліцензію, виникло чимало зауважень. Одне з них – щодо показу бою за участі Олексія Олійника. Колишній українець (прийняв російське громадянство після анексії Криму) внесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Сам бій закінчився на 12-ій секунді нокаутом Олійника.

Setanta SportsСпортивна телевізійна компанія, що базується в Дубліні, Ірландія. Компанія була створена в 1990 році для сприяння трансляції ірландських спортивних заходів для міжнародної аудиторії. Компанія управляла каналами у Великій Британії, Азії, Австралії, США та Канаді. В Україні Setanta Sport планує транслювати чемпіонат Англії (АПЛ), Кубок Англії, Шотландську прем'єр-лігу, Чемпіонат Англійської футбольної ліги, Кубок Англійської футбольної ліги, UFC, НХЛ, Формулу-1, тенісні турніри та НБА.

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Але це були не всі зауваження від Нацради з питань телебачення та радіомовлення, зазначає "Детектор медіа". У заявних документах правовласник вказав, що мовить цілодобово англійською та російською мовами, не містить реклами, еротики або порнографії, заборонених для показу в Україні фільмів. Однак під час моніторингу ефіру спортивного каналу контрольно-аналітичне управління Нацради виявило розбіжності із заявними документами. Окрім трансляції бою Олійника, експерти зафіксували "ознаки реклами" та наявність в ефірі вікових позначок контенту, схожих на ті, що використовуються в Росії.

На це директорка з дистрибуції Setanta Sports у 14 країнах Марія Лисенко відповіла, що реклами на каналі немає. А те, що могло бути зафіксоване – спонсорські прояви організаторів турнірів. Про вікові позначки контенту вона пояснила, що це казахські позначки, а не російські. Ліцензії чи реєстрації в Роскомнагляді Setanta Sports не має і в Росії не поширюється, запевнила пані Лисенко. Щодо показу боя Олійника, то в неї був доволі лаконічний коментар.

"Це був один боєць – і за 12 секунд він уже був у нокдауні", – заявила Марія Лисенко.

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Не обійшлося і без мовного питання. Поки канал буде транслювати контент російською та англійськими мовами. І лише частково – українською.

"Ми уважно ставимося до мов і територій. У Грузії, коли отримали від ринку потребу та інтерес у мовній доріжці, ми зробили локалізацію. У Казахстані теж поступово локалізували. В Україні буде часткова локалізація. Українською мовою будуть коментуватися матчі Англійської прем'єр-ліги, а також трансляції за участі українських спортсменів", – заявила Марія Лисенко.

Наступне засідання Нацради відбудеться 1 серпня. Саме тоді можуть надати Setanta Sports ліцензію. Першу трансляцію на каналі запланували на 2 серпня.