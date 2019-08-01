Канал Setanta Sports отримав дозвіл на трансляцію в Україні

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Канал Setanta Sports отримав дозвіл на трансляцію в Україні

В Україні на ще один спортивний канал стало більше. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 1 серпня внесла ірландський спортивний телеканал Setanta Sports до списку іноземних каналів, які дозволені для ретрансляції на території України.

Нагадаємо, саме канал Setanta Sports отримав ексклюзивні права на показ Англійської прем’єр-ліги в Україні протягом трьох сезонів. Також на каналі заплановані трансляції Кубка Англії, Шотландської прем’єр-ліги, Чемпіонату англійської футбольної ліги, Кубка Англійської футбольної ліги, UFC, НХЛ, Формулу-1 та НБА.

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Телеканал розпочне трансляцію спочатку лише на ОТТ-сервісах (інтернет-телебачення), але в перспективі планує вийти й на кабельні платформи. Мовник планує працювати виключно за платною моделлю, реклами в ефірі телеканалу не буде. Підписка на канал коштує зараз 1,5 долара на місяць, або ж 15 доларів на рік.

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Теги: Новини Спорту Медіа Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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