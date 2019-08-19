Канал "Україна" не буде показувати футбольні матчі, за винятком збірної України
Любителі футболу не зможуть більше дивитися матчі на каналі "Україна". Виняток буде лише для ігор Національної збірної України.
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Причина в тому, що канал "Україна" націлений на жіночу аудиторію. Про це керівник каналів "Футбол 1" та Футбол 2" (входить до структури "Медіа Група Україна") Олександр Денисов розповів в інтерв'ю "Детектор медіа".
"На каналі "Україна" ця історія (показ топ-матчів) закінчена. Тому що якийсь окремий матч може дати каналу "Україна" частку, яку можна порівняти з середньодобовою або середньомісячною. Але в цілому це ламає структуру аудиторії "України". Оскільки канал орієнтований здебільшого на жіночу аудиторію. Так, безумовно, матч "Ліверпуль" – "Тоттенхем" приведе чоловіків. Але куди подітися в цей час тим жінкам, які зазвичай його дивляться? Відповідно, "Україна" не буде гнатися за миттєвим успіхом, щоб отримати частку 15-20%, тому що їй потрібно буде потім повертати ту аудиторію, на яку вони працюють рік. "Україна" буде показувати топ-футбол, але це будуть матчі збірної України", – заявив Олександр Денисов.
Нагадаємо, саме каналу "Футбол 1/2" належать права на показ частини матчів УПЛ (домашні ігри "Шахтаря", "Львова", "Олександрії", "Маріуполя", "Колоса", "Ворскли" та "Олімпіка"), а також Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Також канал є офіційним транслятором в Україні матчів відбору Євро-2020, участь в якому приймає і збірна України. Тож дивитися цей канал можна буде лише у кабельних операторів, або на ОТТ-сервісах, такі як Oll.tv.
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