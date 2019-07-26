Канали "Футбол 1/2" отримали ексклюзивні права на показ усіх матчів УПЛ

Телеканали "Футбол 1/2" та Українська Прем'єр-ліга досягли угоди про передачу медіа-прав на трансляції всіх матчів УПЛ.

Таким чином, телеканали "Футбол 1/2" набувають статус Офіційного телетранслятора української Прем'єр-ліги. Вони отримують ексклюзивні права на трансляції всіх матчів УПЛ терміном на три сезони – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

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Та варто відзначити, що не всі клуби УПЛ проголосували за введення єдиного телепулу. Серед цих команд виявилися київське "Динамо", луганська "Зоря", чернігівська "Десна" та "Дніпро-1". Вони домовлялися про трансляцію своїх домашніх матчів на каналах медіахолдингу "1+1". На що керівництво УПЛ погрожувало їм судовим позовом. Реакції цих клубів щодо показу їх домашніх матчів каналами "Футбол 1/2" поки немає.

Нагадаємо, що сезон 2019/2020 стартує 28 липня матчем "Ворскла" – "Зоря". В цей же день, в Одесі, відбудеться матч за Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар".