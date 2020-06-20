Півзахисник і капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук взяв участь в передачі допомоги українським бійцям у Київському військовому госпіталі.

Військовим були доставлені медикаменти, продукти харчування, а також динамівська екіпіровка. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Через запобіжні заходи у госпіталі в зв'язку з коронавірусом, Сидорчук передав допомогу через волонтера, а не напряму.

Не вперше приїжджаю в госпіталь. Емоції тільки позитивні, коли бачиш радість хлопців, і ми завжди раді бачитися з ними. "Динамо" завжди надає допомогу нашим воїнам, оскільки чужих проблем не буває. Привозимо те, що вони просять – продукти харчування, медикаменти, динамівську атрибутику. Це найменше, чим ми можемо віддячити їм за те, що вони роблять,

– сказав Сидорчук.



Сергій Сидорчук передав допомогу військовому госпіталю у Києві / Фото: ФК "Динамо"

Травма Сергія Сидорчука

У матчі із "Зорею" (1:3) Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер луганчан Ловро Цвек жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

У Києві було проведено медичне обстеження, за результатами якого встановлено, що ні кістки, ні зв'язки у Сидорчука не пошкоджені.

Протягом найближчих двох тижнів футболіст змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Потім йому знімуть шви і Сидорчук зможе приступити до індивідуальних тренувань.