Колишній воротар "Динамо" Артур Рудько поділився думкою про капітанів київського клубу, з якими він грав. Артур, який виступає у кіпрському "Пафосі", поставив під сумнів лідерство Віктора Циганкова у "Динамо".

В інтерв'ю Sport Аrena TV Рудько назвав Андрія Ярмоленка найкращим лідером "Динамо". Ярмоленко був капітаном до 2017 року, коли перейшов у "Боруссію" Дортмунд.

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За словами Рудька, з Ярмоленком "Динамо" грало добре, тому що він був лідером і за межами поля.

"Він був капітаном поза полем і на полі, дійсно лідер. Зараз, порівнюючи ситуацію, коли я перебував у "Динамо", такого лідера, як Ярмола не бачив. Є Сергій Сидорчук, є Ден Бойко, який по старшинству зобов'язаний брати цю роль на себе. Вони справляються", – заявив Артур.

Воротар розповів, що рішення призначити Циганкова капітаном "Динамо" належить екстренеру киян Олександру Хацкевичу.

Втім, Циганков є віцекапітаном команди. Капітанська пов'язка належить Сергію Сидорчуку.

При всій повазі до Віті, я прекрасно до нього ставлюся, він хороший футболіст і прогресує, але капітан – не той, хто у дворі краще за всіх у футбол грає, а той, якого слухають і поважають. У Віті є повага, але…,

– сказав Рудько.

Артур переконаний, що капітаном повинна бути людина, яка може накричати на партнерів.

"Я при ньому грав, конфліктів з ним не було, але якби він мені напхав, це навіть смішно виглядало б з боку", – зазначив 28-річний голкіпер.

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