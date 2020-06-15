Капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк виступатиме у чемпіонаті Росії. Український воротар став гравцем "Оргхіма" з Нижнього Новгорода.

Як повідомляє "Оргхім" у ВК, контракт між сторонами підписаний до 2023 року.

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Останнім клубом 37-річного воротаря був київський ХІТ.

Іваняк вже виступав у Росії

З 2016 до 2017 року українець грав за російську "Діну". У складі росіян Іваняк відіграв 44 матчі та навіть забив гол.

Український воротар переконаний, що переїзд у Росію – це вихід на новий рівень.

"Коли піднімаєшся на певний рівень, хочеш його тримати і не відпускати. Це стосується і свого стану, і навколишньої дійсності. Спорт – своєрідний наркотик, і коли його втрачаєш, то намагаєшся всіма силами його повернути і відчувати якомога довше ті почуття і емоції", – заявив Іваняк.

Він також стверджує, що російський чемпіонат за рівнем команд, атмосфери та залів на порядок вищий, аніж в більшості інших країн.

"Звичайно, є конкуренти, але вони мінімальні. Тому мені хотілося повернутися саме в ті краї, де дуже високий рівень футзалу, і я кайфую від того, що роблю", – сказав Іваняк.