Капітан "Бенфіки" не зіграє проти "Шахтаря" в Лізі Європи

Португальська "Бенфіка" зіштовхнулася з серйозною проблемою перед матчем проти донецького "Шахтаря". Команді у цій грі не допоможе їх капітан Жардел.

Жардел отримав травму у матчі Кубка Португалії проти "Фамалікана". Як йдеться на сайті "Бенфіки", обстеження показало у нього розрив бокової зв'язки коліна. Тож на відновлення йому знадобиться понад два місяці.

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Таким чином Жардел пропустить обидва матчі з донецьким "Шахтарем" у Лізі Європи. Нагадаємо, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Бенфіка" відбудеться 20 лютого в Харкові. Матч-відповідь – 27 лютого в Лісабоні.