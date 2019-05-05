Капітан "Челсі" покидає футбольний клуб через неповагу тренера

Капітан лондонського клубу "Челсі" Гарі Кехілл заявив, що покине клуб наприкінці сезону. Основною причиною, за його словами, стало нешанобливе ставлення з боку головного тренера Мауріціо Саррі.

Кехілл наголосив, що тренер "Челсі" позбавляв його ігрової практики без пояснення причин, передає сайт The Telegraph.

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За його словами, гравець зміг проявити себе на найвищому рівні, віддаючи всі свої сили за клуб і футболку, коли виходив на поле. "Але сезон 2018/19 особисто для мене виявився просто жахливим, але я зітру його з голови, коли покину клуб", – заявив Гарі.

"Нинішній сезон видався дуже складним. За минулі шість років я виграв з "Челсі" все, що міг, а зараз мені доводиться стежити за матчами з трибун – і це не те, чого я чекав. Я знаю, як працює клуб, у мене чудові стосунки з гравцями і персоналом, але який від цього сенс, коли тренер не використовує тебе як гравця без пояснення причин",

– відповів Кехілл.

Окірм того, капітан "Челсі" заявив, що теж не поважає свого головного тренера. "Мені важко поважати того, хто не поважає мене, не поважає те, чого ти домігся в клубі. Така ситуація була не тільки зі мною, але і з іншими гравцями, і це неправильно. Навколо тривають розмови, що я завершую кар'єру, але це не так. Я впевнений, що проведу ще три або чотири сезони, якщо судити за моєю формою", – зазначив Кехілл.

І додав, що покидає "Челсі" з високо піднятою головою, будучи вдячним всім гравцям, співробітникам і уболівальникам.

Gary Cahill:



"I'm ready to go and I leave this club thankful to all the players, staff and fans who have helped me so much, and I go with my head held high."#CFC pic.twitter.com/XKKgbwhDyZ — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) 5 травня 2019 р.

Що відомо про Гарі Кехілла? Кехілл був представлений як гравець "Челсі" 16 січня 2012 року. З допомогою трансферу Кехілла банківський рахунок клубу "Болтон" поповнився на 7 мільйонів фунтів. В нинішньому сезоні гравець збірної Англії провів за "Челсі" всього 7 матчів у всіх турнірах, причому тільки одну гру в англійській Прем'єр-лізі, з'явившись на полі на 21 хвилину.