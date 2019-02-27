Капітан "Динамо" написав лист полоненим українським морякам

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Сергій Сидорчук
Сергій Сидорчук / facebook.com/druzidynamo

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук від імені всієї команди звернувся до полонених українських моряків, яких незаконно утримують у Росії.

Сидорчук приєднався до акції "Пиши нашим", яку започаткували Осман Пашаєв, Лейла Омер та Наталія Красненкова.

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"Хлопці, хочу висловити слова щирої вдячності за вашу службу, і сказати, що вдома вас чекає вся наша велика українська родина. Ви – сила. Ви – приклад стійкості духу.

Ваша мужність, честь, хоробрість, відвага і віра – це те, що залишиться величезним слідом, який дасть приклад поколінню, що підростає. Я знаю, вам зараз важко. Як відомо, саме у хвилину відчаю починає дути попутний вітер.

Бажаю і вірю, що день зустрічі на нашій рідній землі настане дуже скоро. Тисну руку кожному з вас. З великою повагою до вас – вся команда "Динамо", – написав Сидорчук.

Сьогодні листи передадуть до Москви.

Зазначимо, що на акцію одним з перших відгукнувся голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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