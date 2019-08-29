Капітан "Динамо" переходить у турецький гранд

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук покидає київський клуб. Футболіст продовжить кар'єру в турецькому "Бешикташі".

За інформацією Tribuna.com, Сидорчук, швидше за все, перейде на правах оренди до кінця сезону.

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Як повідомляє FC Dynamo Nation, Сергій вже попрощався з одноклубниками перед переходом в інший клуб. Переговори по трансферу 28-річного українця близькі до завершення.

У цьому сезоні Сидорчук зіграв 5 матчів за "Динамо" і зробив 2 результативні передачі у чемпіонаті України проти "Львова".

У свою чергу "Бешикташ" фінішував 3-м в минулому сезоні чемпіонату Туреччини, отримавши право виступати в Лізі Європи. У цьому ж турнірі продовжить боротьбу "Динамо", яке вилетіло з Ліги чемпіонів.

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