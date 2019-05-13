Капітан "Динамо вибачився, що накричав на жінку-арбітра в матчі із "Зорею"

Півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук прокоментував епізод в матчі минулого туру УПЛ із "Зорею" (1:1), коли він накричав на арбітра Катерину Монзуль в зв'язку зі спірним рішенням.

Сергій Сидорчук в шоу "Профутбол" вибачився перед арбітром матчу проти "Зорі" Катериною Монзуль.

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Може, на емоціях і накричав на неї. Якщо вона буде дивитися, хотілося б вибачитися перед нею. Вважаю, там не було фолу. Я їй сказав, що не можна за такі фоли штрафні ставити,

– сказав Сидорчук.

До слова, епізод відбувся на останній хвилині. Гравець киян залишився незадоволений штрафним, після якого "Зоря" зрівняла рахунок.

Як сказав після гри півзахисник "Динамо" Андрієвський, гравець "Зорі" Сілас, на якому був призначений фол, зізнався в тому, що порушення не було.

Після цієї нічиєї "Динамо" набрало 62 очки, а відставання від "Шахтаря" тепер становить 11 очок.

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