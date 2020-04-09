Капітан "Динамо" відповів Морозюку за жорстку критику клубу

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук прокоментував різку заяву ексгравця киян Миколи Морозюка. У лютому Микола емоційно розповів про внутрішнє життя "Динамо".

Морозюк в інтерв'ю ютуб-каналу "Трендець" розповів, що в "Динамо" було неможливо грати. За його словами, навіть після переможних матчів була депресія.

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Капітан "Динамо" Сидорчук також дав інтерв'ю ютуб-каналу "Трендець". Він розповів, як у команді сприйняли слова Морозюка.

Я вважаю, що навіть якщо тобі є що сказати, то це не завжди має бути сказано на таку велику аудиторію. Це потрібно робити для чогось,

– сказав Сергій.

Він додав, що в нього хороші відносини з Морозюком.

"Ми довго жили з ним на базі. Його слова – його рішення і його думка, які мають місце бути. Ніхто в команді не обговорював це між футболістами", – заявив Сидорчук.

Дивіться відео інтерв'ю Сидорчука

Що відомо про Морозюка? Микола провів за "Динамо" 116 матчів, забив 9 голів та віддав 24 результативні передачі. Взимку 2019-го він перейшов на правах оренди в "Різеспор". Влітку 2019-го Микола став повноцінним гравцем турецького клубу.

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