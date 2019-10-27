Капітан "Динамо" вперше прокоментував зрив трансферу в "Бешикташ"

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук прокоментував зрив переходу в турецький клуб "Бешикташ". Гравець переконує, що не бачить у цьому нічого поганого.

Наприкінці літа ЗМІ повідомляли, що Сергій вже навіть попрощався з одноклубниками перед переходом "Бешикташ". Проте трансфер зірвався і Сергій залишився у "Динамо".

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Я прихильник того, що не робиться – все на краще. Потрібно сприймати обставини так, як стаються. Не бачу в цьому ні поганого, ні хорошого. Так вийшло, значить, так було потрібно. Психологічно я був готовий залишитися у "Динамо", це моя рідна команда вже. Є команда, яка мене виховала – "Металург" Запоріжжя,

– сказав Сергій у шоу "AUTO ГОЛ!".

У новому сезоні Сидорчук зіграв за "Динамо" 14 матчів. У його активі 2 результативні передачі. За київський клуб Сергій виступає з 2013 року, коли перебрався із запорізького "Металургу".

Контракт Сидорчука з "Динамо" чинний до 2023 року. За даними Transfermarkt, ціна на Сергія складає 4,5 мільйона євро.