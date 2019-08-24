Капітан клубу АПЛ перервав рекордну серію поразок

Капітан "Астон Вілли" Джек Гріліш перервав свою серію без перемог в іграх Прем'єр-ліги, яка налічувала 20 матчів поспіль.

Антирекорд гравця перервався в домашньому поєдинку проти "Евертона", який відкривав програму 3-го туру АПЛ.

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Серія зірки "вілланів" тривала ще з сезону 2014/15, в якому він зазнав поразки в двох заключних матчах. У сезоні-2015/16 ірландець провів у Прем'єр-лізі 16 ігор, зазнавши поразки у всіх.

У трьох наступних кампаніях "Вілла" виступала в Чемпіоншипі, тому Гріліш вимушено "взяв паузу". Зате він зазнав поразок у матчах поточного сезону проти "Тоттенхема" і "Борнмута", що збільшило його стрік до 20 матчів.

Сумна серія Гріліша добігла кінця 23 серпня, коли "Астон Вілла" перемогла "Евертон" з рахунком 2:0.