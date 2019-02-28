Капітан "Реалу" отримав навмисну дискваліфікацію на два матчі Ліги чемпіонів

Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув справу захисника мадридського "Реала" Серхіо Рамоса, якого підозрювали в навмисному отриманні жовтої картки в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Аяксом" (2:1).

Комітет вирішив дискваліфікувати іспанця на два матчі, хоча через перебір карток він повинен був пропустити лише одну зустріч.

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Таким чином, Рамос пропустить не тільки матч-відповідь з "Аяксом", а й першу зустріч 1/4 фіналу, якщо "Реал" проб'ється в наступну стадію турніру.

Рамос отримав жовту картку наприкінці першого матчу проти "Аякса" за рахунку 2:1 на користь "вершкових". Після поєдинку капітан мадридців натякнув, що навмисно отримав попередження.

Зазначимо, що матч-відповідь "Реала" і "Аякса" відбудеться на "Сантьяго Бернабеу" 5 березня.

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