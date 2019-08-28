Капітан "Шахтаря" несподівано заявив про бажання покинути команду

110 Читать новость на русском
Тайсон покине "Шахтар"
Тайсон покине "Шахтар" / ФК "Шахтар"

Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон висловив бажання покинути клуб і перейти в італійську "Рому".

Бразилець опублікував в Instagram пост, в якому звернувся з проханням відпустити його.

Ого! "Шахтар" назвав суму, за яку відпустить лідера команди в європейський топ-клуб

"Дозвольте мені піти. Дякую Богу за все", – написав Тайсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

let me go!.. thanks God for everything ‍♂️7️⃣

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

В липні в ЗМІ вже повідомлялося, що Тайсон може перебратися в "Рому". Капітан "гірників" розглядається в якості заміни Стефану Ель-Шаараві, який на той момент ще не зробив трансфер в китайський "Шанхай Шеньхуа".

Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з "Металіста" за 16 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з гірниками діє до 2021 року.

У нинішньому сезоні 31-річний вінгер провів 5 матчів за "Шахтар", відзначившись 2 голами і 4 результативними передачами.

Читайте також: "Шахтар" прогнозовано познущався з "Маріуполя" й відсвяткував 150-річчя Донецька: відео

blog_ava
Завершення війни на Донбасі: дипломат розповів про важливий крок Зеленського
сьогодні
15349
Теги: Футбол Спорт Шахтар Рома
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
сьогодні 11:22 Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
2251
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13316
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8347
Покращення результату у спорті: основні помилки новачків при тренуванні
27 серпня 22:27 Покращення результату у спорті: основні помилки новачків при тренуванні
545
Сербські фанати пригнали до стадіону радянський танк перед матчем Ліги чемпіонів: відео
27 серпня 20:38 Сербські фанати пригнали до стадіону радянський танк перед матчем Ліги чемпіонів: відео
2043
Новини
Більше новин
Залиште відгук