Капітан "Шахтаря" несподівано заявив про бажання покинути команду

Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон висловив бажання покинути клуб і перейти в італійську "Рому".

Бразилець опублікував в Instagram пост, в якому звернувся з проханням відпустити його.

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"Дозвольте мені піти. Дякую Богу за все", – написав Тайсон.

В липні в ЗМІ вже повідомлялося, що Тайсон може перебратися в "Рому". Капітан "гірників" розглядається в якості заміни Стефану Ель-Шаараві, який на той момент ще не зробив трансфер в китайський "Шанхай Шеньхуа".

Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з "Металіста" за 16 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з гірниками діє до 2021 року.

У нинішньому сезоні 31-річний вінгер провів 5 матчів за "Шахтар", відзначившись 2 голами і 4 результативними передачами.

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