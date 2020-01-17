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Капітан "Шахтаря" Тайсон святкує два дні народження

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Тайсон / ФК "Шахтар"

У бразильського капітана "Шахтаря" Тайсона два дня народження: 13 і 17 січня.

За офіційними даними день народження капітана "Шахтаря" – 13 січня. У цей день його вітає клуб, спортивні медіа, товариші по команді. В українській Вікіпедії також вказана інформація про 13 січня.

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І здавалося б, що до наступного свята чекати ще рік, але не тут-то було. 17 січня Тайсон також не обділений привітаннями. В цей день йому побажали теплі слова родичі, партнери-співвітчизники в клубі і експартнери по збірній. .

І сам Тайсон відзначає свій день народження 17 числа. Португальська Вікіпедія також підтримує версію з 17 числом.

Невідомо, чому співвітчизники вважають, що у Тайсона день народження саме 17 січня, а в Україні його вітають на чотири дні раніше. Бразилець ні разу не розповідав про цей факт свого життя.

У поточному сезоні Тайсон провів за "Шахтар" 20 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Шахтар Новини Спорту
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