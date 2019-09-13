Капітан "Шахтаря" Тайсон різко змінив імідж після невдалого трансферу

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Тайсон
Тайсон / ФК "Шахтар"

Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон влітку так і не зміг покинути донецький клуб. А на час короткого відпочинку через матчі збірної гравець змінив імідж.

Тайсон вирішив провести вихідні спочатку у Португалії, а згодом відправився і до себе на Батьківщину – до Бразилії. саме там він і записав відео свого танцю в колі друзів та родини. на самому відео Тайсон танцює з поголеною головою. 


Тайсон танцює з новою зачіскою

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Варто відзначити, що бразилець не вперше голиться майже наголо. Влітку він теж ходив з дуже коротким волоссям. Однак воно у нього доволі швидко відросло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As vezes as coisas demoram, mas acontecem. O importante é saber esperar e não perder a fé!

Допис, поширений Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Нагадаємо, влітку Тайсон міг перебратися в італійські "Рому" чи "Мілан". Однак "Шахтар" поставив одну умову – трансфер гравця повинен скласти 30 мільйонів євро, що прописано в нього у контракті. Жоден з цих клубів так і не погодився заплатити цю суму, попри те, що Тайсон хотів перейти туди.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 канал
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