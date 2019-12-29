Капітан збірної Канади проігнорував гімн Росії на чемпіонаті світу з хокею – відео
Скандалом завершився матч молодіжного чемпіонату світу з хокею між збірними Росії та Канади (6:0).
Після матчу гравці російської команди команди відмовилися потиснути руку капітанові суперників Барретту Хейтону.
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Проблема виявилася в тому, що до цього епізоду канадський гравець не зняв шолом під час виконання гімну Росії. Ще до рукостискань капітан збірної Росії Григорій Денисенко спробував рушити в бік Хейтона і все з'ясувати, але його зупинили рефері.
Після того, що сталося, в Twitter канадської збірної з'явилося звернення Хейтона, в якому він вибачився за свій вчинок. Канадець пояснив епізод розгубленістю, а не навмисним жестом неповаги.
19-річний Хейтон виступає за команду НХЛ "Арізона", представники якої обрали його на драфті 2018 року.
Поразка від росіян з рахунком 0:6 стала найбільшою для молодіжної збірної Канади в історії. "Клинові листи" в наступній грі МЧС зіграють проти молодіжки Німеччини, а Росія зустрінеться з США.