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Капітан збірної Канади проігнорував гімн Росії на чемпіонаті світу з хокею – відео

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Росія – Канада скандал під час матчу / Фото з відкритих джерел

Скандалом завершився матч молодіжного чемпіонату світу з хокею між збірними Росії та Канади (6:0).

Після матчу гравці російської команди команди відмовилися потиснути руку капітанові суперників Барретту Хейтону.

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Проблема виявилася в тому, що до цього епізоду канадський гравець не зняв шолом під час виконання гімну Росії. Ще до рукостискань капітан збірної Росії Григорій Денисенко спробував рушити в бік Хейтона і все з'ясувати, але його зупинили рефері.

Після того, що сталося, в Twitter канадської збірної з'явилося звернення Хейтона, в якому він вибачився за свій вчинок. Канадець пояснив епізод розгубленістю, а не навмисним жестом неповаги.

19-річний Хейтон виступає за команду НХЛ "Арізона", представники якої обрали його на драфті 2018 року.

Поразка від росіян з рахунком 0:6 стала найбільшою для молодіжної збірної Канади в історії. "Клинові листи" в наступній грі МЧС зіграють проти молодіжки Німеччини, а Росія зустрінеться з США.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Новини Росії Новини Спорту
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