Капітан збірної України Кравцов офіційно перейшов у японський клуб
Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов виступатиме в японському чемпіонаті. Клуб "НеоФінікс" офіційно підтвердив підписання контракту з Кравцовим.
Про перехід українського центрового в японську команду було відомо ще місяць тому, але в розташування клубу Кравцов прибув лише днями.
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Як повідомляє сайт японського клубу, українець підписав контракт на сезон 2019/2020.
21 грудня Кравцов зможе дебютувати у складі своєї нової команди у виїзному матчі проти "Уцумоніі".
У японській лізі "НеоФенікс" йде на останньому місці в Центральній конференції.
Де виступав Кравцов? В Україні 32-річний В'ячеслав виступав за "Київ" і "Донецьк". Також він грав у європейських чемпіонатах у складі ЦСКА, "Сарагоси", "Фуенлабради", "Валенсії", "Бургоса" й "Ескішехіра". В'ячеслав протягом двох років виступав у регулярному чемпіонаті НБА у складі "Детройта" й"Фінікса".