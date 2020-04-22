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Капітан збірної України порівняв людей, які не носять маски, з мавпами: фото

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В'ячеслав Кравцов / ФБУ

Капітан збірної України В'ячеслав Кравцов рекомендує своїм підписникам носити захисні маски під час пандемії коронавірусу.

Кравцов виклав в Instagram відео з мавпою і зробив паралель між твариною і людьми.

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"Мавпи не носять маску, тому що ще не еволюціонували. У людському світі походу теж є ті, кого природа обділила...", – підписав відео Кравцов.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Новини Спорту Карантин в Україні 2020 Спорт Коронавірус в Україні Баскетбол
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