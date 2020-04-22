Капітан збірної України порівняв людей, які не носять маски, з мавпами: фото
Капітан збірної України В'ячеслав Кравцов рекомендує своїм підписникам носити захисні маски під час пандемії коронавірусу.
Кравцов виклав в Instagram відео з мавпою і зробив паралель між твариною і людьми.
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"Мавпи не носять маску, тому що ще не еволюціонували. У людському світі походу теж є ті, кого природа обділила...", – підписав відео Кравцов.
- 27 березня стало відомо, що гравець збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров захворів на коронавірус.
- Вже 1 квітня Бобров здолав недугу. Про це повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко.
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