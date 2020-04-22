Капітан збірної України порівняв людей, які не носять маски, з мавпами: фото

Капітан збірної України В'ячеслав Кравцов рекомендує своїм підписникам носити захисні маски під час пандемії коронавірусу.

Кравцов виклав в Instagram відео з мавпою і зробив паралель між твариною і людьми.

До слова У нас народ вільний, хоче виділитися: лідер збірної України про ставлення українців до карантину

"Мавпи не носять маску, тому що ще не еволюціонували. У людському світі походу теж є ті, кого природа обділила...", – підписав відео Кравцов.

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