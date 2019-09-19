Капітан збірної України з баскетболу освідчився "Віце-міс Україна": милі фото закоханої пари

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Еліна Руденко та В'ячеслав Кравцов
Еліна Руденко та В'ячеслав Кравцов

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов зробив пропозицію руки nf серця. Обраницею баскетболіста "Віце-міс Україна" та "Міс Тернопіль" Еліна Руденко.

Фото з освідчення сама Еліна Руденко виклала в Instagram. Як йдеться в описі до фото, вона не очікувала на це, але відповіла "так".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За минуту до PS: Я думала, что это просто фотосессия)))

Допис, поширений Elina Rudenko (@elina.ru55)

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Фото з дівчиною активно викладав і сам Слава Кравцов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Slava Kravtsov (@slava5555)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Slava Kravtsov (@slava5555)

 

 

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Теги: LifeStyle Спорт Баскетбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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