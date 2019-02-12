Капітан збірної України з біатлону ризикує пропустити залишок сезону: відомо причину

Українська біатлоністка Олена Підгрушна пропустить восьмий етап Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті.

Як повідомив старший тренер команди Андрій Прокунін, біатлоністка вирушила до Києва для проходження медобстеження у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

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Також відомо, що Олена Підгрушна пропустить чемпіонат Європи в Раубічах (Білорусь), а також може закінчити виступи в цьому сезоні.

Етап Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті стартує у четвер, 14 лютого. А вже 20 лютого відбудуться перші гонки чемпіонату Європи.

Спорт 24 повідомляв, що Олена Підгрушна емоційно відреагувала на критику вболівальників у соцмережі. На офіційній сторінці Федерації біатлону України у Facebook, після коментаря вболівальника, що "на спортсменку давно не озираються суперники, бо не пам'ятають, коли вона останній раз добігала до фінішу", Підгрушна дала розгорнуту відповідь.

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