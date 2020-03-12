24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Карантин в Україні: всі футбольні матчі до 3 квітня пройдуть без глядачів – рішення УАФ

-
Український футбол без глядачів / УАФ

Виконком УАФ вжив заходів щодо виконання постанови Кабміну України про запобігання поширенню коронавірусу в країні.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Дещо раніше Два найближчі тури УПЛ офіційно відбудуться без глядачів – серед них матч "Динамо" та "Шахтаря"

Вирішено в період з 12 березня по 3 квітня 2020 роки проводити без глядачів матчі УПЛ, Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу.

Також є умова, що число осіб, задіяних в організації та проведенні матчу, не повинно перевищувати 200 осіб.

Виконком зобов'язав призупинити проведення всіх змагань ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань і змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях з 12 березня по 3 квітня.

УАФ доручить регіональним асоціаціям футболу прийняти рішення про призупинення або проведення без глядачів змагань обласного, районного та міського рівня.

Через коронавірус в Україні діє карантин: що відомо

  • 11 березня Кабмін оголосив, що з 12 березня запроваджуються карантин на загальнонаціональному рівні. Діятиме він до 3 квітня.
  • У всіх навчальних закладах України скасували навчання.
  • Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.
  • Заборона не стосується заходів державної необхідності.
  • Україна також закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах.

факти про коронавірус що відомо профілактика коронавірусу
Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні УПЛ Кубок України Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:20 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 11:17 Ще одна українська красуня в тенісі, яка виграла перший 25-тисячник у кар'єрі – фото
Юрій Семенюк
сьогодні 10:05 Головний тренер "Ліверпуля" вилаяв фанатів, які хотіли привітатися з ним – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 01:20 Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу
Юрій Семенюк
11 березня 22:16 Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук