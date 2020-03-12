Карантин в Україні: всі футбольні матчі до 3 квітня пройдуть без глядачів – рішення УАФ

Виконком УАФ вжив заходів щодо виконання постанови Кабміну України про запобігання поширенню коронавірусу в країні.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Дещо раніше Два найближчі тури УПЛ офіційно відбудуться без глядачів – серед них матч "Динамо" та "Шахтаря"

Вирішено в період з 12 березня по 3 квітня 2020 роки проводити без глядачів матчі УПЛ, Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу.

Також є умова, що число осіб, задіяних в організації та проведенні матчу, не повинно перевищувати 200 осіб.

Виконком зобов'язав призупинити проведення всіх змагань ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань і змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях з 12 березня по 3 квітня.

УАФ доручить регіональним асоціаціям футболу прийняти рішення про призупинення або проведення без глядачів змагань обласного, районного та міського рівня.

Через коронавірус в Україні діє карантин: що відомо

11 березня Кабмін оголосив, що з 12 березня запроваджуються карантин на загальнонаціональному рівні. Діятиме він до 3 квітня.

У всіх навчальних закладах України скасували навчання.

Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.

Заборона не стосується заходів державної необхідності.

Україна також закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах.



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу