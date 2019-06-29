Каратистка Галина Мельник принесла збірній України бронзу на Європейських іграх 2019 у Мінську

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Галина Мельник
Галина Мельник

Українська каратистка Галина Мельник (куміте, до 68 кг) здобуває бронзову нагороду ІІ Європейських ігор у Мінську.

Дізнайтеся більше: Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник

У півфінальному поєдинку Галина Мельник протистояла Ірині Зарецькій з Азербайджану. Однак саме остання отримала перемогу, завдяки вдало виконаному юко (присуджується за прямі або кругові удари руками).

Відтак в України станом на обід суботи, 29 червня, 34 медалі на Європейських іграх 2019. В активі нашої команди 9 золотих, 12 срібних та 13 бронзових нагород.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

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Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
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Теги: Спорт Карате Європейські ігри 2019 Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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