Каратистка Галина Мельник принесла збірній України бронзу на Європейських іграх 2019 у Мінську

Українська каратистка Галина Мельник (куміте, до 68 кг) здобуває бронзову нагороду ІІ Європейських ігор у Мінську.

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У півфінальному поєдинку Галина Мельник протистояла Ірині Зарецькій з Азербайджану. Однак саме остання отримала перемогу, завдяки вдало виконаному юко (присуджується за прямі або кругові удари руками).

Відтак в України станом на обід суботи, 29 червня, 34 медалі на Європейських іграх 2019. В активі нашої команди 9 золотих, 12 срібних та 13 бронзових нагород.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України