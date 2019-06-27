Караваєв переходить у "Динамо": футболіст не полетів на збори із "Зорею"

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Олександр Караваєв
Олександр Караваєв / twitter.com

Футболіст "Зорі" Олександр Караваєв близький до переходу в "Динамо". Гравець луганського клубу не полетів разом з командою на передсезонні збори у Словенію.

"Чорно-білі" взяли курс на Відень, звідки автобусом їм належить переїзд у словенське місто Птуй, де традиційно "Зоря" і проводить свій літній збір.

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Перебувати на зборах футболісти будуть до 12 липня. У Словенії команда проведе п'ять контрольних матчів.

Зважаючи на те, що Караваєва нема серед гравців, які відправилися на збори, можна припустити, що найближчим часом його буде представлено футболістом "Динамо". Кияни вже вийшли з відпустки й встигли провести тренування у на базі у Конча-Заспі.

Водночас сайт уболівальників "Зорі" повідомляє, що київський клуб заплатить луганцям за Караваєва 1,25 мільйона євро.

Ряд ЗМІ раніше підтвердили, що перехід Караваєва у "Динамо" відбудеться. Начебто донецький "Шахтар", який мав право першочергового викупу, дав дозвіл на перехід футболіста.

У минулому сезоні Караваєв зіграв за "Зорю" у всіх турнірах 38 матчів, забив 10 голів та віддав 5 результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, його вартість складає 2,5 мільйона євро. Контракт 27-річно гравця з луганцями чинний до літа 2020 року.

Також останнім часом Караваєв успішно виступає за збірну України. Олександр провів за "синьо-жовтих" 22 матчів, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо ФК Зоря Трансфери
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