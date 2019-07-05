Караваєв забив перший гол за "Динамо": відео
Український півзахисник Олександр Караваєв відзначився дебютним голом за київське "Динамо". Правда це сталося у товариському матчі.
У товариському матчі проти "Ваккера" Караваєв відкрив рахунок вже на 12-й хвилині, реалізувавши вихід сам на сам з воротарем. Він на фланзі пройшов суперника, і у штрафному майданчику пробив повз голкіпера.
Варто побачити відео: "Шахтар" зіграв внічию з "Юрдінгеном", Бланко-Лещук забив гол за "гірників"
Відео першого голу Караваєва за "Динамо"
Джерело: 24 канал
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