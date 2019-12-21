Карло Анчелотті – новий головний тренер "Евертона"

Англійський клуб "Евертон" оголосив про підписання контракту з тренером Карло Анчелотті.

60-річний тренер підписав контракт до 2024 року і вже 21 грудня відвідає матч "Евертона" проти "Арсеналу" на "Гудісон Парк".

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Анчелотті був звільнений з "Наполі" минулого тижня після того, як команда пробилася в плей-офф Ліги чемпіонів. На тренерському містку Карло змінив колишній підопічний Дженнаро Гаттузо.

"Евертон" на початку грудня звільнив свого наставника Марку Сілву. Раніше Анчелотті вже працював в АПЛ з "Челсі" в 2009-2011 роках, і в 2010 році привів команду до чемпіонства.

На даний момент "Евертон" знаходиться на 16 місці турнірної таблиці чемпіонату Англії, маючи в своєму активі лише 18 очок після 17 зіграних турів.